Faça a coisa certa

À 1h06 de quinta-feira 29-9-11 a Lua Nova ingressou em Escorpião e permanece em sextil com Plutão, quadratura com Marte e oposição a Júpiter até 15h12, horário de Brasília. No mesmo período Mercúrio e Marte estão em sextil.

A regra atual do progresso é simples: você faz o certo e a graça universal fluirá através de sua presença.

O que é simples, porém, nossa humanidade distorce e relativiza para fingir que fazendo o errado se tornará merecedora das graças universais.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O certo é certo, o errado é errado, a obviedade ululante é contraditória, porque na prática nossa humanidade distorce tudo.

Vamos então combinar o que é certo: pensar no bem comum para assegurar o bem particular.

Vamos combinar também o que é errado: pensar no bem particular em detrimento do bem comum.

Se você não entendeu ou acha que se pode pensar em situações peculiares que distorçam essas verdades simples, continue seu caminho e observe os resultados de seus atos, principalmente observe o que acontece com as pessoas que fazem parte do seu círculo de influência familiar.

Este é mais um de tantos períodos para você experimentar o que é certo, o que é correto, o que constitui o caminho da retidão.

Próximo boletim será publicado às 15h12 de 29/9/11