Exorcize a ansiedade! – Lua está VAZIA

11-6-11 – sábado – Das 5h05 até 21h34, horário de Brasília, a Lua que cresce em Libra está VAZIA.

Exorcize a ansiedade! Principalmente se esta se alimenta do iminente “Dia dos Namorados” e você não tiver ao seu lado a sonhada alma gêmea.

Agora é Lua VAZIA e apesar de sua força de vontade e boa intenção, os resultados dependem exclusivamente da força das coincidências, que comumente é chamada de “sorte”.

Porém, a ansiedade é sua inimiga mortal, porque ela se alimenta da confusa intenção de dominar a realidade e de subjugá-la aos seus desejos, combinada com a certeza de não estar com essa bola toda.

Ainda resta a esperança de você subjugar o que quer subjugar você, a ansiedade, e com a mente e coração calmos, com paz interior, viver despreocupadamente e com alegria, independente de sua alma estar bem ou mal acompanhada ou de não ter companhia nenhuma.

Lua VAZIA será sempre uma grande oportunidade para você praticar a sagrada arte da despreocupação e, independente de as circunstâncias serem favoráveis ou adversas, sua alma ser maior do que elas.

Sua alma não tem obrigação de ser feliz nem tampouco de ser melancólica, todo senso de obrigação continuará alimentando a ansiedade, sua única inimiga real, que no fundo não passa de uma ilusão. (Que paradoxo!)

Próximo boletim será publicado às 21h34 de 11/6/11