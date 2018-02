Às 13h23 de quinta-feira 14-6-12 a Lua que míngua ingressou em Touro e está em sextil com Netuno e trígono com Plutão até 6h53 de sexta-feira 15-6-12, horário de Brasília.

Correr em busca da excitação que sirva para contrabalançar o estresse de viver uma vida aquém, muito aquém da imaginada; eis um exercício que em princípio parece digno, mas que cria resultados de duvidosa reputação.

Sim, porque… Como a dignidade de uma busca poderia ser encontrada atentando contra a dignidade de relacionamentos constituídos, da fidelidade e da confiança?

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Não me confundam com um moralista, as afirmações anteriores podem parecer vindas da boca de um moralista, mas há uma diferença nada sutil. Um moralista faria essas afirmações para você sentir culpa, Eu as faço na esperança de você valorizar sua excitação e concentrá-la em algo que valha a pena, podendo ser compartilhado com a maior quantidade possível de pessoas, engrandecendo a vida com esse objetivo.

É diferente correr atrás de uma excitação egoísta, que vai necessariamente ter de ser oculta, do que lutar para obter uma satisfação cujos resultados possam ser compartilhados e que beneficiem o maior número possível de pessoas.

A excitação continuará sendo a mesma, porém, haverá na mente um ponto de inflexão, uma encruzilhada onde se decidirá entre levar uma vida puramente egoísta ou colocar os pés num caminho de difícil ascensão, pois não haverá o apoio da maioria medíocre; só que nesse caminho você perceberá que seres elevados acenam a você, afirmando que o caminho é praticável e que tesouros inimagináveis aguardam pelas almas corajosas que se atrevem a nadar contra a corrente da mediocridade instituída e seguir uma vocação interior.

Próximo boletim será publicado às 6h53 de 15/6/12