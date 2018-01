Das 19h39 de sexta-feira 27-1-12 até 2h08 de domingo 29-1-12, horário de verão de Brasília, a Lua que cresce em Áries está em quadratura com Plutão enquanto Mercúrio está em sextil com Urano e quadratura com Júpiter.

Tempo de excessos e exageros que, combinados com a retrogradação de Marte, que estimula a brutalidade, tende a produzir aqueles shows de estupidez e arrogância que só nossa humanidade ignorante e soberba consegue.

Ignorante não por iletrada, mas por bruta mesmo! Cheia de si dentro de carros caríssimos, narcotizada com bebidas e drogas caríssimas também, mas na prática não passando de ignorante, incapaz de respeitar o mundo e os semelhantes.

Porém, nem tudo está perdido, há também exageros e extravagâncias criativas, daquelas que conduzidas minimamente pela boa vontade podem resultar em divertimentos necessários e que elevem o espírito.

Afinal, ninguém é nem deve ser de ferro entre o céu e a terra!

Só não se embrenhe na loucura ignorante, pois entrar nessa será fácil, mas sair…

E você não vai querer terminar o sábado dentro de uma delegacia, vai?

Próximo boletim será publicado às 2h08 de 29/1/12