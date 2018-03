Excesso e ressaca

Das 21h06 de domingo 16-10-11 até 20h19 de segunda-feira 17-10-11, horário de verão de Brasília, a Lua que míngua em Gêmeos está em trígono com Saturno e Netuno. No mesmo período, Mercúrio e Júpiter estão em oposição.

No que depender das circunstâncias, vai parecer que chegou a hora de pisar fundo no acelerador e sair por aí se excedendo em tudo que pintar na sua frente e, inclusive, com sua própria alma sendo um excesso, uma espécie de clone da música “Exagerado” de Cazuza.

Isso sempre parecerá bom, porque a intensidade é franca e direta, abre passagens que a polidez e o comedimento nunca conseguiriam. Porém, você sabe, depois de todo excesso vem a ressaca e aí o panorama é outro.

Como tudo acontece logo no início da semana útil, talvez seja sábio refletir um pouco se seria mesmo o caso de se exceder, pois restarão todos os dias seguintes, ainda de semana útil, para ser processados em plena ressaca.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Use esta intensidade toda em assuntos que realmente a comportem, você saberá discernir quais seriam esses.

Próximo boletim será publicado às 20h19 de 17/10/11