Das 23h33 de segunda-feira 4-2-13 até 18h43 de terça-feira 5-2-13, horário de verão de Brasília, a Lua que míngua em Sagitário está em oposição a Júpiter e sextil com Sol. No mesmo período, Mercúrio ingressa em Peixes.

As coisas podem ficar um pouco exageradas agora, se é que o pouco poderia ser atrelado ao exagerado…

Exageros de um lado, exageros do outro, vai que uns cancelam os outros e tudo fique parecendo normal, mas só para quem for exagerado também! Porque quem não tiver nada a ver com a cena, certamente vai perceber que só há exagero em curso.

No mínimo, se é que o mínimo poderia se aplicar ao exagero, vai dar para verificar se tudo que for demais enfastia e provoca rejeição, ou se por acaso em alguns momentos o exagero poderia vir a contribuir com algo diferente e positivo.

Se for o caso para exagerar, então, que seja agora, em que até o próprio céu se inclina nessa direção.

E já que é para exagerar, que tal sua vontade se inclinar para o lado generoso da manifestação, aumentando os contornos daquilo que normalmente pareceria insensato fazer, como por exemplo trabalhar mais do que lhe for pedido, ou mais do que sua obrigação determinaria.

Se for para exagerar, que seja para o lado generoso! Porque do lado da infâmia já temos exageros constantes, virou rotina. Já para o lado da bondade, da beleza e da verdade, normalmente as atitudes são muito tímidas e reticentes.