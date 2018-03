Das 12h10 de sábado 14-4-12 até 1h10 de domingo 15-4-12, horário de Brasília, a Lua que míngua em Aquário está em quadratura com Júpiter.

Este é um tempo propenso aos exageros, só falta a trilha musical do Cazuza cantando “Exagerado, jogado aos seus pés, Eu sou mesmo exagerado…”!

Demonstrações efusivas de afeto ou também de ódio, pessoas que perdem a cabeça por nada, tendências obsessivas, enfim o cardápio de exageros pode ser extremamente amplo, variando do esteticamente aceitável e simpático ao grotesco.

Tudo, porém, acaba sendo exagero.

Como é sábado à noite, o momento lendário e mundial em que nossa humanidade decide se divertir o máximo possível no menor tempo disponível, então a mistura de ingredientes torna o panorama completo, não se poderia pôr nesse panorama mais nada, mas como o momento é exagerado, é isso que se fará, pôr mais onde não cabe mais nada.

Exageros de aglomerações, exageros de velocidade, exageros de bebida e narcóticos, exageros de todos os tipos, tudo para que o momento seja inesquecível.

Quem poderia criticar nossa humanidade por isso? Vivendo uma vida de virtual escravidão a deveres com os quais discorda a maior parte do tempo, que crítica caberia por nossa humanidade usar o pouco tempo disponível para tentar experimentar o máximo possível? Eu não me atreveria a criticar.

Só a sugerir cuidado para que a busca frenética de válvula de escape feita exagero não resulte em prejudicar outras pessoas. Só isso.

Próximo boletim será publicado à 1h10 de 15/4/12