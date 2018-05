Evite conflitos

Das 21h24 de quinta-feira 16-6-11 até 5h08 de sábado 18-6-11, horário de Brasília, a Lua que começa a minguar em Capricórnio está em trígono com Marte. No mesmo período, Mercúrio e Vênus estão em trígono com Netuno e Saturno respectivamente.

Evite envolver-se em conflitos, quando sua alma estiver prestes a cair na tentação de discutir ou tornar quaisquer discordâncias em motivo de briga, domine seus impulsos e oriente essa energia guerreira num sentido mais produtivo.

A mesma energia que se tornaria disponível para as brigas poderia muito bem ser concentrada em objetivos mais nobres e elevados.

Porém, para que isso aconteça você deve dominar seus impulsos e fazer com que sua vontade prevaleça sobre a força das circunstâncias, todas tentadoras o suficiente para fazer parecer que seria justo brigar e transformar discordâncias em campos de batalha.

Tudo depende de você e de o quanto será capaz de fazer com que sua vontade tenha mais força do que as circunstâncias.

É em momentos assim que nós provamos na prática a medida de nossa humanidade e a da nossa brutalidade também.