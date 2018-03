Evite a precipitação – Lua VAZIA

5-10-11 – quarta-feira – Das 2h59 até 12h19, horário de Brasília, a Lua quarto crescente de Capricórnio está VAZIA.

Evite a precipitação, nada poderia ser resolvido com sabedoria durante um período de Lua VAZIA.

O que você tiver decidido no período anterior, que apresentou os mais profundos dilemas, precisa ainda ser digerido com calma e despreocupação, para só ser colocado em marcha quando a Lua ingressar no próximo signo, o que acontecerá quando este período atual terminar.

Enquanto isso, pratique a sagrada arte da despreocupação e aproveite para observar seus semelhantes desavisados que desesperam e praticam insanidades só por não serem conscientes dos ciclos cósmicos em que suas pequenas vidas se inserem.

Próximo boletim será publicado às 12h19 de 5/10/11