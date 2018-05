Estremecimentos e tumultos

Das 13h25 de segunda-feira 27-6-11 até 4h57 de terça-feira 28-6-11, horário de Brasília, a Lua que míngua em Touro está VAZIA. No mesmo período, Sol e Plutão estão em oposição.

Período de estremecimentos que requererá presença de espírito de sua parte, para não tomar decisões impulsivas motivadas pela pressão das circunstâncias.

Neste momento será propício tomar a sábia atitude de contemplar o desenrolar dos acontecimentos sem afetar-se com esses, ou se a ansiedade tomar conta da mente, pelo menos não tomar atitudes baseadas nessa, apenas posicionar-se como uma testemunha dos acontecimentos.

Deixar o tempo passar e os tumultos se assentar permitirá a você ter uma idéia mais sensata do que se colocou em marcha durante este período, assim como também perceber claramente que a ansiedade motivaria as piores atitudes possíveis, aquelas mediante as quais se esperaria solucionar problemas, mas se acabaria criando outros maiores. O célebre provérbio de a emenda ficar pior do que o soneto.

Segure os impulsos, observe a realidade como uma testemunha e aguarde o próximo período para tomar decisões mais sensatas e eficientes.

Próximo boletim será publicado às 4h57 de 28/6/11