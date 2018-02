Das 3h27 de terça-feira 11-2-14 até 8h51 de quarta-feira 12-2-14, horário de verão de Brasília, a Lua que cresce em Câncer está em oposição a Plutão e Vênus, trígono com Saturno e quadratura com Marte. No mesmo período, Sol e Saturno em quadratura.

Teus conceitos são estreitos e te castigam, precisas ampliar teus pontos de vista.

Faze uma análise impiedosa e absolutamente honesta do sistema de valores que utilizas para julgar o mundo, e antes de erguer a voz afirmando “não se deve julgar”, percebe que esse, em si mesmo, já é um julgamento. É inevitável que a mente humana julgue e faça considerações sobre suas percepções.

Contudo, se esse sistema de valores for tão estreito que Tu não consegues aceitar o que de qualquer forma continua acontecendo ao teu redor e através de teus relacionamentos, é essa estreiteza a causa dos teus tormentos, teu castigo cotidiano.

Há algo de virtuoso, no entanto, nessa tua estreiteza mental, pois em si mesma é a capacidade de te concentrares. Só falta encontrar um objetivo sublime e aplicar essa capacidade nesse, concentrando tua mente nesse foco.

O problema é não teres objetivos sublimes em que concentrar tua capacidade mental, só esse é o problema.

Enquanto não construires esses objetivos sublimes essa capacidade mental de te concentrares se voltará contra ti e te castigará com pontos de vista estreitos, relacionamentos mesquinhos e discórdias infindáveis com os semelhantes que sofrem do mesmo, estreiteza mental.

Sair dessa é possível, porém, requer um trabalho árduo, nadar contra a corrente da maioria que se acomodou na estreiteza e fez dessa o Universo.