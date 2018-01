Às 13h59 de quinta-feira 19-9-13 a Lua Cheia ingressou em Áries e está em quadratura com Plutão, conjunção com Urano, trígono com Marte, quadratura com Júpiter e oposição a Mercúrio até 22h26 de sexta-feira 20-9-13, horário de Brasília. No mesmo período, Mercúrio e Júpiter em quadratura.

Ainda que a noite mais escura da alma tenha caído sobre você e que durante os poucos ou muitos instantes em que sua alma transitou por ela sobreveio a certeza dessa noite mais escura ser eterna e que a perdição era o seguro destino para sempre, em algum momento até isso passa e quando passa dá a sensação de nunca ter estado lá.

A Vida se renova e se não se renova com o vigor esperado não é como resultado de seu fraco desempenho, mas de um estranho apego que sua alma estabeleceu com a noite escura, como se nela tivesse encontrado refúgio e não sofrimento.

É um estranho comportamento, mas também é comum, esse de se apegar tanto à noite escura que mesmo quando o dia clareia e o gorjear dos pássaros anuncia a primavera com suas cores e delícias, a alma continua presa, a despeito de a porta do calabouço estar escancaradamente aberta. E Ai! de quem se atrever a tentar ajudar, ele ou ela correrá o risco de ser atraído para dentro do calabouço.

A Vida se renova sempre e se encontra disponível, mas só para aquelas almas que também desejarem ardentemente a renovação, o esclarecimento e se dispuserem a abrir mão desse estranho comportamento que é apegar-se ao sofrimento.