Essa ponta de mau humor

Às 13h50 de domingo 9-9-12 a Lua quarto minguante ingressou em Câncer e está em trígono com Netuno, oposição a Plutão e quadratura com Urano até 4h17 de segunda-feira 10-9-12, horário de Brasília.

Por que esse mau humor nos bastidores de cada resposta, de cada gesto e de toda reação à presença de pessoas próximas?

Se preferir a solidão, suma estrategicamente, e se isso não for possível, então aguente, mas tenha a delicadeza de não descontar seu exclusivo mau humor nas pessoas próximas, que eventualmente podem ser molestas, sim, mas você poderia manobrar o distanciamento com mais elegância e firmeza até, simplesmente pedindo um tempo para ficar a sós.

Incrível como o aborrecimento com que se trata as pessoas próximas desaparece imediatamente quando surge alguém desconhecido, muito mais ainda se esse alguém desconhecido seria alvo perfeito para artimanhas sedutoras.

Talvez devamos pensar que a verdadeira raiz do enfado seja a necessidade de você se sentir com mais sex appeal, mas não podendo desenvolver isso com as pessoas conhecidas, porque achariam estranho e, principalmente, você não saberia lidar com essa estranheza, acaba tudo degringolando em tratar as pessoas próximas com enfado.