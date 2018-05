Espírito e matéria não são adversários

Às 17h46 de segunda-feira 20-6-11 a Lua que míngua ingressou em Peixes e permanece em conjunção a Netuno e sextil com Júpiter e Plutão até 6h15 de terça-feira 21-6-11, horário de Brasília. No mesmo período, Mercúrio ingressa em Gêmeos.

A espiritualidade não é o caminho oposto das realizações materiais, é absolutamente viável progredir no mundo material com a alma antenada no princípio infinito do espírito.

Porém, em nossa época existe o convencimento de que nada material poderia ser espiritual e vice-versa, o que é um grande equívoco.

Não apenas é um equívoco como também provocou distorções e aberrações de tal magnitude que pareceria realista afirmar que, sim, de fato o espiritual seria distante do material.

Porém, ao redor do mundo, em silêncio e longe dos holofotes inúmeras pessoas progridem materialmente imbuídas de espírito e ao fazê-lo produzem benefícios que se irradiam ao mundo e contribuem para o melhoramento de nossa espécie.

Essas pessoas ainda são raras, mas como respondem ao chamado de nossa época futura têm do seu lado uma força positiva que todas as outras, lutadoras pelo progresso material egoísta, nunca experimentarão.

Agora é propício avançar materialmente, mas com o espírito flamejando no centro do coração.