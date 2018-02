Das 18h de sexta-feira 21-9-12 até 13h46 de sábado 22-9-12, horário de Brasília, a Lua que cresce em Sagitário está em sextil com Saturno. No mesmo período, Sol ingressa em Libra, às 11h48 de sábado 22-9-12, horário de Brasília.

Chegamos ao equinócio de Primavera aqui no Hemisfério Sul e nada de apocalipse por enquanto!

Esse apocalipse será uma decepção como tantas outras vezes, brilhará pela sua ausência, portanto, aproveite o ar renovador de Primavera, aproveite para retornar ao juízo que eventualmente você tenha perdido durante os meses de inverno, ou que talvez venha perdendo ou já perdeu há muito tempo.

Assim como o equinócio é o momento do ano em que as horas de dia e noite se igualam, você também pode equilibrar sua face obscura e luminosa, sem destacar nenhuma, aceitando todas e aceitando também sua própria complexidade, sem culpar nada nem ninguém por isso, apenas compreendendo que é assim mesmo.

A partir desse reconhecimento e renovada compreensão, aí sim, iniciar o processo de escolhas que torne sua presença um foco irradiador da Vida Cósmica na qual todos nos movimentamos e somos.

Como o mundo não anda atualmente produzindo regras que sirvam com eficiência para sustentar uma vida digna, mas nossa humanidade continuará para sempre precisando dessas regras para orientá-la, utilize este período de equinócio, a Primavera, para imaginar regras que, se aplicadas à sua vida cotidiana, melhorem sua relação com as pessoas próximas e sejam propiciadoras de saúde também.

Seguindo à risca um bom corpo de regras, executando-as com o método “água mole em pedra dura tanto bate até que fura”, será só uma questão de tempo até seus benefícios se demonstrarem de forma evidente e infalível.