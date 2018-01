Às 6h43 de sexta-feira 4-7-14 a Lua ingressou em Libra para completar sua fase QUARTO CRESCENTE em quadratura com Plutão, trígono com Vênus, oposição a Urano, conjunção com Marte, trígono com Mercúrio e quadratura com Júpiter até 12h31, horário de Brasília.

Teu desafio é manter a cabeça no lugar o tempo inteiro e ter equilíbrio suficiente para existir no mundo, mesmo sendo uma alma cidadã de outro reino.

O equilíbrio e harmonia que preservares e, não apenas isso, também irradiares como influência marcante, será o sinal de que tua alma é custódia fiel de algo que o mundo em que existes, como regra geral, não reconhece.

Vai manter a cabeça no devido lugar com essa loucura toda!

Quanto mais forte for tua influência, mais altas e agressivas serão as vozes que tentarão te amedrontar e diminuir para te convencer de que viajas na maionese, que é pura vaidade tua te considerares uma alma cidadã de outro reino.

O equilíbrio e harmonia que preservares a todo custo apesar das contrariedades não será apenas uma influência a ser irradiada, o que por si só já seria valioso, mas há algo mais, algo que te diz respeito particularmente, precisas aprender a pensar direito, trazer à manifestação as ideias que intuis a respeito da Verdade e a Beleza da Vida, treinar-te na formulação desses pensamentos e sua transmissão clara para que qualquer pessoa possa compreendê-los e captá-los e se inspirar com esses.

O ser humano avançado no caminho é capaz de intuir, mas só o ser humano avançado e equilibrado é capaz de intuir e realizar sua intuição.