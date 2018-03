Envolva seu coração

Às 15h49 de quinta-feira 1-9-11 a Lua que cresce ingressou em Escorpião e se encontra em sextil com Plutão e Sol assim como também em oposição a Júpiter até 8h51 de sexta-feira 2-9-11, horário de Brasília.

Neste momento não vale você agir sem envolver seu coração, por isso faça tudo a ferro e fogo, leve a sério sua vida, conduza seus pensamentos para além da teia de mentiras e simulações que compõem a normalidade, pois o assunto mais importante não é você ficar bem na foto da normalidade sociológica, o mais importante é sua personalidade ser fiel ao ardor do coração, sem o qual você não é ninguém.

Neste momento só vale a verdade, nada mais do que a verdade e se por acaso você começou a argumentar que toda verdade é relativa já começou a escorregar e a não ser verdadeiro. A verdade é o ardor do seu coração, aquele algo interior que faz você ser você. Isso não tem nada de relativo, a tendência a relativizar as coisas é parte integrante da normalidade simuladora e mentirosa.

Veja o caso das emoções, são sempre verdadeiras, não há emoções mentirosas. Eventualmente há pessoas que fingem emoções, porque sabem que sua manifestação produz um eco de verdade.

Aja com a verdade do seu coração nas mãos, não tema se expor, nada protegeria melhor você do que a verdade mais íntima do seu coração.

Próximo boletim será publicado às 8h51 de 2/9/11