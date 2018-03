28-9-11 – quarta-feira – Das 6h37 até 22h52, horário de Brasília, a Lua Nova de Libra está em trígono com Netuno. No mesmo período, Sol e Mercúrio em conjunção estão em quadratura com Plutão.

Em algum momento da história teriam de ressurgir todos os erros e abusos cometidos pela nossa humanidade em nome de princípios equivocados para que todos ajudemos ao conserto e, a partir de então, comecemos numa base renovada o desenvolvimento daquela civilização justa, progressiva e propiciadora de bem-estar com que todos sonhamos intimamente.

Pois bem! O momento é agora e por isso ninguém deve se admirar pela pressão sentida nem por esse pressentimento de algo extremamente importante estar em andamento. Porém, é melhor não confundir isso com o sinistro desejo destrutivo que toma o nome de Apocalipse, pois o que está em andamento não é o fim do mundo, mas a perspectiva de criar um mundo melhor.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Porém, para que esse mundo melhor possa emergir triunfante, todos, sem exceção, devemos fazer a parte que nos seja pertinente dentro de nosso círculo de influência, enfrentando com coragem as sombras e demônios que encerramos no armário para, ingenuamente, achar que ao esquecê-los esses se esqueceriam de nós, uma impossibilidade conceitual.

Enfrentar os demônios que nós mesmos colocamos em marcha é o passo ineludível.

Próximo boletim será publicado às 22h52 de 28/9/11