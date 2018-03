Às 12h33 de quinta-feira 5-4-12 a Lua quase CHEIA ingressou em Libra e está em trígono com Vênus, oposição a Urano e quadratura com Plutão até 3h51 de sexta-feira 6-4-12, horário de Brasília. No mesmo período, Vênus e Netuno em quadratura.

Encontros e desencontros.

Eventualmente, você pode viver frustrações e decepções tamanhas no relacionamento em que se encontra que sua mente imagina seria melhor mandar tudo às favas e mudar-se para outro relacionamento, onde certamente o sonho se revigoraria e tudo seria feliz.

Porém, quantas vezes você já agiu assim e se encontra agora no centro do labirinto criado pelos próprios passos que deu?

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Não terá chegado a hora de refletir com profundidade até perceber que, independente de você não ter adquirido toda a satisfação ansiada, mesmo assim o atual seja o relacionamento certo, ainda que parecendo errado?

Até os desencontros e discórdias nos relacionamentos significam que o relacionamento se encontra em marcha, pois, como poderiam as pessoas discordarem se não houvesse um fio de meada que estabelece a união das almas?

É difícil de entender? Vou repetir de outra forma. Esse relacionamento que tanto desgasta você, porque é cheio de discórdia, mesmo sendo tão desencontrado revela haver um fio de meada que une vocês pela discórdia.

Chutar o pau da barraca e surgir em outro relacionamento não vai solucionar nada. O lugar certo é com a pessoa com a qual você ainda não resolveu a discórdia, pois até não fazer isso essa discórdia irá com você onde você for, adentrando-se em todo e qualquer relacionamento.

Quer mudar e melhorar? Pois então que cada discórdia que surgir deixe de servir ao ânimo sanguinário e odiento, transformando-se na oportunidade de servir ao bem maior, que é encontrar a trilha do relacionamento perfeito.

Por trás das discórdias e desencontros acena a perspectiva do relacionamento dos sonhos, sem você tirar nem agregar nada ao que esteja em andamento atualmente.

Aí você está, aí encontrará o que procura.

Próximo boletim será publicado às 3h51 de 6/4/12