Encontre a sua turma

Às 13h12 de sábado 28-4-12 a Lua que cresce ingressou em Leão e está em trígono com Urano até 1h18 de domingo 29-4-12, horário de Brasília.

Enturmar-se é propício, não apenas com as pessoas conhecidas, mas também, e talvez principalmente, com novas pessoas.

Ou seja, hoje é dia de sair por aí em busca da turma, formada por pessoas ainda desconhecidas, do ponto de vista formal, mas que já fazem parte de sua vida de forma subjetiva, por pensar de forma semelhante e terem expectativas que combinariam harmoniosamente com as suas.

Como as coisas mudaram muito nos últimos 30 anos, sair por aí não significa algo literal, pode muito bem indicar o sair por aí nas redes sociais e ir encontrando gente com quem se enturmar.

Uma coisa é certa, se você anda buscando sua turma é neste período que encontrará meios e circunstâncias mais favoráveis do que normalmente para satisfazer sua busca.

A tendência é tão favorável que, mesmo não se buscando nada de forma imediata ou conscientemente intencional, é provável que as circunstâncias feitas coincidências ajudem bastante nesse sentido.

Porém, não apostaria muitas fichas nesse “esperar acontecer sem nada fazer”, em geral os resultados de quem espera por golpes de sorte não são satisfatórios, para dizê-lo de forma elegante, pois a verdade crua é esses serem decepcionantes mesmo.

Próximo boletim será publicado à 1h18 de 2/4/12