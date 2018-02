Em busca de Algo Mais

Das 16h25 de quinta-feira 8-11-12 até 22h28 de sexta-feira 9-11-12, horário de verão de Brasília, a Lua que míngua em Virgem está em quadratura com Júpiter e Marte. No mesmo período, Vênus e Júpiter em trígono.

Você quer mais, isso é legítimo, porque significa que sua alma percebe haver algo mais do que a realidade que conseguiu construir até o momento.

Esse impulso, porém, é delicado e precisa ser tratado com carinho e cuidado, pois se for machucado e sistematicamente frustrado se tornará um veneno que corroerá as entranhas da própria alma ao ponto de não poder mais se movimentar livremente na busca de algo mais.

É um caminho perigoso, pois a alma também corre o risco de enredar e travar seus movimentos livres quando, tomada pela inveja, se convencer de que o jardim dos outros seja tão mais bonito que o próprio que só o tomando para si conseguiria se sentir feliz.

Por isso e por muitas outras coisas é que o impulso inicial, legítimo, puro, belo e verdadeiro se pode corromper para depois ser muito difícil resgatá-lo; não impossível, nunca é, porém, bem difícil redimi-lo.

Você quer mais, pois então se cuide para não se corromper, pois essa seria a única forma de não conseguir o mais que você quer, mas se iludir com dimensões que infalivelmente diminuirão o tamanho de sua humanidade.

O caminho de querer mais será legítimo e, por isso, protetor e incentivador de progresso, na medida em que você perceber que se pode irradiar livremente ao mundo inteiro.

Progresso legítimo é aquele que se pode compartilhar, enquanto o ilegítimo é o que precisa de ocultamento e repressão para ser sustentado.