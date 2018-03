Da 1h49 de terça-feira 15-1-13 até 7h34 de quarta-feira 16-1-13, horário de verão de Brasília, a Lua que cresce em Peixes está em trígono com Saturno, sextil com Mercúrio e Sol.

A elusiva felicidade é o estado de união com o que você, mental, emocional e fisicamente ansiar. Enquanto houver distanciamento, limitação e separação, a elusiva felicidade brilhará pela sua ausência.

Como nossa humanidade ignora o princípio divino que alinhava todos os mundos, do infinitamente grande ao infinitesimalmente pequeno, não é admirável que a maior parte do tempo sejamos infelizes, pois estamos exilados do estado de união, não porque condenados ou punidos, mas porque simplesmente deixamos de fazer o necessário para perceber a união e interdependência de tudo, o que resultaria no estado de felicidade que continuamente buscamos através de detalhes que, enquanto duram, nos brindam com felicidade, mas com uma que, como comprovado, não perdura.

Assim, migramos de objeto em objeto, de relacionamento em relacionamento, de destino em destino, estacionando durante um tempo numa condição que nos brinda com essa elusiva alegria, que é estar unidos ao que buscamos, mas nada perdura, porque não é ainda o real fio de meada, o divino, o único capaz de produzir a elevada experiência de felicidade absoluta, essa mesma que a racionalidade moderna renega, aconselhando não buscá-la, pois seria apenas uma ilusão.

Ilusão mesmo é o estado de separação do divino.