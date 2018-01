Às 18h51 de domingo 17-2-13 a Lua quarto crescente ingressou em Gêmeos e está em quadratura com Netuno, sextil com Urano e conjunção com Júpiter até 8h54 de segunda-feira 18-2-13, horário de Brasília.

Muitas coisas você quer, mas enquanto houver em você mais disposição a depender da sorte do que de resolver colocar em marcha seu próprio destino, as coisas continuarão aos trancos e solavancos.

Porém, se isso acontecer, nada de remorsos ou ressentimentos, seria perda de tempo se deter a fazer essas conjecturas.

Melhor usar essa energia para fazer indagações a respeito de como aproveitar melhor o tempo da existência e o magnífico poder de fazer os fenômenos se manifestarem.

Elabore suas experiências, colabore para que as experiências de seus semelhantes sejam benéficas e úteis, todos sendo livres para investigar a beleza, a verdade e a bondade em todas suas formas possíveis.

Avalie seus projetos e resoluções através dos frutos que lhes sejam inerentes, tendo em vista sempre melhorar e beneficiar a maior quantidade possível de pessoas sem nunca prejudicar ninguém intencionalmente.

Só isso seria suficiente para o mundo dar uma melhorada impressionante do dia para a noite.