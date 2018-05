E o nosso merecido descanso?

Das 14h23 de quinta-feira 23-6-11 até 19h08 de sexta-feira 24-6-11, horário de Brasília, a Lua quarto minguante de Áries está em quadratura com Plutão, oposição a Saturno, quadratura com Mercúrio e sextil com Vênus.

Os acontecimentos mundiais e as tendências de nossa época não permitem que desfrutemos o merecido descanso neste feriado esticado, quando todos desejaríamos paz, conforto e sossego.

Enquanto buscamos nosso merecido descanso, o mundo não descansa e continua tramando e armando porque as coisas estão por um fio.

Nós percebemos isso através de uma inquietação que não nos permite relaxar, como se pressentíssemos que algo importante está em andamento, mas que só identificamos como uma estranheza no ar, um sei-lá-o-quê.

Então, buscando esclarecimento, lemos as notícias e encontramos nas entrelinhas essas tendências que provocam desconforto, fastio e enfado.

Ainda que todas essas sensações sejam contrárias ao descanso merecido, seria importante considerá-las com cuidado, pois num futuro nada distante terão de ser enfrentadas.

Próximo boletim será publicado às 19h08 de 24/6/11