5-9-11 – segunda-feira – Das 0h54 até 21h31, horário de Brasília, a Lua quarto crescente de Sagitário está em trígono com Mercúrio e sextil com Netuno.

E la Nave va! Desfrute este momento de aparente calmaria, pois por mais que a intuição confirme se tratar de apenas um momento, por que não haveríamos de aproveitá-lo e assumir a leveza e alegrias condizentes com nossa mais íntima natureza?

A calmaria é aparente e temporária, porém, enquanto durar, melhor desfrutá-la e lhe fazer as honras, mesmo porque por meio dela você conseguirá colocar suas idéias em ordem e assumir intuitivamente a solução dos dilemas que até aqui não vinham com suas devidas respostas, apenas mostravam as complicações.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Por isso, ainda que temporária, esta calmaria traz consigo algo muito positivo, uma brisa que refresca os ânimos e nos atualiza a consciência de que somos um reino criativo, que cada um de nós é um eficiente organismo cósmico de criatividade e que, por isso, todo momento problemático da história (e põe problemático no atual!) evoca essa função em nós.

Só falta decidirmos responder à altura porque, afinal, a regra do jogo no processo evolutivo humano continua sendo a mesma: livre arbítrio.

Próximo boletim será publicado às 21h31 de 5/9/11