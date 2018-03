É Fim de Ano e não Fim de Mundo

Às 19h54 de sábado 15-12-12 a Lua que cresce ingressou em Aquário e está em sextil com Urano e Mercúrio, quadratura com Saturno e trígono com Júpiter até 11h38 de domingo 16-12-12, horário de verão de Brasília. No mesmo período, Vênus ingressa em Sagitário.

É agora que vai cair a ficha de que o Fim do Mundo foi cancelado e que só resta a normalidade para ser sustentada através da manutenção constante das formalidades, principalmente porque é Fim de Ano e não Fim do Mundo.

Por isso, espere aglomerações nos shoppings e espaços de compras, brutalidade em quaisquer lugares onde houver muita gente reunida, cotoveladas nas costelas e também nos olhos, enfim, aquele show de falta de civilidade que só nossa humanidade é capaz de desempenhar!

Porém, é o que temos, essa é nossa humanidade e essas são as condições, que parecem abjetas, mas o Altíssimo nos ama mesmo assim. Vai ser divino assim lá no céu para ter um amor desses!

Como o período acontece à noite do célebre sábado, então as aglomerações serão regadas a todo tipo de entorpecentes, legais e ilegais, mais um show de falta de civilidade aqui na Terra de nossa humanidade.

Porém, é o que temos, assim mesmo o Altíssimo nos ama e acolhe, sem fazer distinção entre os simpáticos e os antipáticos, afinal, somos todos seus filhos.

Difícil ver nossos semelhantes com seus olhos, isso está disponível, mas requer uma elevação de nossa parte que raramente conseguimos ter.

Enquanto isso a normalidade, a velha e não tão boa normalidade.