E colaborar? É para quando?

Às 3h17 de sábado 30-7-11 a Lua Nova ingressou em Leão e permanece em conjunção a Vênus, trígono com Urano e quadratura a Júpiter até 18h22, horário de Brasília.

A regra normal é reconhecer que se deve colaborar e por isso prestar ajuda às incontáveis mãos que a pedem. Simultâneo ao reconhecimento do fato e da vocação surge também a idéia de que em primeiro lugar se deve pensar no próprio progresso e proteção, nutrida a idéia com a boa intenção de que depois de a alma segura sentir-se no caminho do próprio progresso e devidamente protegida, aí então começaria a atender a vocação interior de prestar ajuda e colaborar.

Na prática isso significou, significa e continuará significando que o tempo de responder à vocação colaborativa ficará para sempre conjugada em tempo futuro, pois nunca a alma consegue achar que está suficientemente protegida e no devido progresso e, por isso, nunca presta ajuda, fica encerrada em sua bolha existencial egoísta, coberta de bons motivos para não sentir culpa.

Quem não toma a corajosa atitude de ir além dessa regra normal nunca saberá o mistério da abundância que flui para aqueles que não se importam com a própria proteção e progresso, mas que prestam ajuda antes de qualquer outra coisa.

O Universo protege a quem oferece proteção, esta regra é bem superior àquela da normalidade.

Próximo boletim será publicado às 18h22 de 30/7/11