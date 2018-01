É cedo e a Lua está VAZIA

5-1-12 – quinta-feira – Das 6h47 até 8h45, horário de verão de Brasília, a Lua que cresce em Touro está VAZIA.

É cedo e não haveria motivo para se preocupar com qualquer coisa, mas você sabe como é a mente, quando uma ponta de angústia se introduz nela, logo nossa consciência encontra motivo e argumento suficientes para alimentar a preocupação.

Porém, agora a Lua está VAZIA e sua única obrigação é despreocupar-se e não o contrário.

Por isso, desperte vagarosamente, estique o café da manhã, converse com tranquilidade e paciência com todas as pessoas que encontrar e inicie o dia com o pé direito, sem preocupações tolas e contraproducentes.

Próximo boletim será publicado às 8h45 de 5/1/12