Às 14h17 de segunda-feira 1-9-14 a Lua ingressou em Sagitário para cumprir sua fase QUARTO CRESCENTE em quadratura com Netuno, trígono com Júpiter, Urano e Vênus até 15h06 de quarta-feira 2-9-14, horário de Brasília. No mesmo período, Mercúrio ingressa em Libra, Sol e Plutão em trígono.

Para realizar teus sonhos, em primeiro lugar precisas parar de sonhar, despertar e, com plena lucidez, te colocar de prontidão para juntar todos os ingredientes que precisarás combinar em proporções alquímicas.

Eu nem deveria estar aqui te dizendo o óbvio, Tu já terias de ter acordado e sacodido a poeira mágica de teus olhos, descido do mundo maravilhoso da imaginação ao andar daqui, o de baixo, o que contém todos os ingredientes que precisas combinar, como te disse, em proporções alquímicas, te sujeitando ao processo de realização, às alternâncias de dissolução e coagulação que, intuitivamente, tua alma não terá dificuldade de reconhecer o quando, o como nem o onde.

Porém, se continuas imaginando, que outra coisa poderia acontecer a não ser Tu continuares imaginando?

Queres justiça? Não sabes que a justiça é um lugar estreito que só admite aquilo para o qual serve, ao destino que nesse momento esteja em voga?

Em tua imaginação navegas de braçada solta, para realizar precisas te ajustar, te estreitar, e talvez não aprecies o processo, porém, não há outro disponível, ou é esse ou é nada.

Nada há de mais importante do que aprenderes a dominar a ciência da realização dos sonhos, é por esse caminho que te converterás em que verdadeiramente és.

Porém, te digo mais uma vez algo óbvio, isso não acontecerá automaticamente, Tu terás de fazê-lo acontecer, é assim ou nada.