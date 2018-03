E agora… ao trabalho!

Às 14h06 de segunda-feira 23-4-12 a Lua que começa a crescer ingressou em Gêmeos e está em quadratura com Marte e Netuno até 22h46, horário de Brasília. No mesmo período, Sol e Marte em trígono.

Olha, vai ser necessário pegar no tranco, porque ainda que o início da semana útil tenha sido contaminado com a Lua VAZIA, o contraste com o período atual é abissal, circula uma intensidade nada habitual agora, que só poderia ser bem aproveitada com objetivos definidos e atitudes pragmáticas, o absoluto contrário do período anterior.

Cuide para que a inércia da primeira parte da segunda-feira não perturbe o que é necessário fazer neste período atual. Nada de preguiça, nada de descanso! Agora o assunto é arregaçar as mangas e fazer em pouco tempo o que antes parecia ser destinado ao futuro eterno.

Não deixe por menos, coloque em sua mente o ideal que pretende realizar e não deixe por menos, cada pequeno detalhe, cada pequena atitude que você tomar agora e se dedicar a realizá-la objetivamente, servirá para aproximar seus pés do objetivo pretendido.

E vai se acostumando com os contrastes, pois parece que essa vai ser a tônica dos próximos meses.

O problema dos contrastes será sempre a inércia, aquela qualidade da matéria que tende a continuar funcionando do jeito que vinha sendo apesar de tudo ter mudado.

Flexibilidade, atenção e lucidez, essas são as virtudes necessárias para combater a inércia, que será sua pior inimiga se você quiser realmente aproveitar o que este tempo de contrastes oferece a você.

Próximo boletim será publicado às 22h46 de 23/4/12