Dormindo e prosperando

Das 23h29 de quarta-feira 6-6-12 até 9h39 de quinta-feira 7-6-12, horário de Brasília, horário de Brasília, a Lua que míngua em Capricórnio está em trígono com Júpiter. No mesmo período, Mercúrio ingressa em Câncer.

Mesmo dormindo você pode prosperar, pois a Vida não se detém em momento algum, é a consciência que viaja de uma dimensão a outra, apesar de não saber muito bem como isso acontece e quais seriam essas dimensões.

Porém, a prosperidade não se detém em momento algum porque é inerente ao próprio Universo no qual nos movimentamos e somos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No mais íntimo de nossos corações e do tamanho de um polegar há uma faísca que contém em si mesma infinita mais energia daquela que seríamos capazes de usar e aproveitar durante toda a existência. Essa energia de Vida mais abundante se oferece e distribui graciosamente, o que na prática significa que ainda que você seja a pessoa mais mesquinha do Universo e tiver feito o possível para desviar esse sistema distributivo, todos seus esforços serão em vão, porque ao longo do tempo essa distorção será superada e as portas da generosidade sobrelevarão todo esforço contrário e o destruirão também.

Por isso, mesmo que este período aconteça com você dormindo a maior parte do tempo, ainda assim a prosperidade será possível, já que no mundo dos sonhos sua alma fará algo que sintonizará devidamente esta dinâmica e, quem sabe? Talvez você consiga levantar da cama com alguma idéia que posta em prática imediatamente acelere o processo concreto de percepção desta prosperidade.

O início da quinta-feira, então, terá tudo para você dar alguns passos e tomar atitudes que acelerem esse processo tão longamente desejado e tão pouco praticado.

Valerá a pena acordar cedinho, então!

Próximo boletim será publicado às 9h39 de 7/6/12