Dores preciosas

Das 8h54 de segunda-feira 18-2-13 até 8h39 de terça-feira 19-2-13, horário de Brasília, a Lua que cresce em Gêmeos está em quadratura com Marte e Mercúrio. No mesmo período, Sol ingressa em Peixes, Saturno inicia retrogradação.

Faça de suas dores as pérolas preciosas, mas não para guardá-las e venerá-las, porém, para trocá-las por dimensões mais vastas e livres de experiência.

Suas dores são mais preciosas na mesma medida em que forem transfiguradas em amplitudes maiores de experiência.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Enquanto que o valor de suas dores seja tão apreciado pela sua própria alma que não consiga delas se desfazer, bem, o resultado você já conhece, ficar rodando em falso numa existência quase toda consagrada a exaltar as próprias dores, como se ninguém mais no mundo pudesse sofrer tanto e tão bem quanto você. Nesse compasso, ninguém sofre melhor do que você, porém, todos pensam igual, todos sofrem mais e melhor do que os outros.

Trocar o valor das próprias dores por dimensões mais vastas de experiências é um bom negócio, o que você acha?

Isso, porém, não acontecerá por golpes de sorte, mas por você avaliar com honestidade suas atitudes para com a vida e para com o morador interior que você verdadeiramente é.

A existência aqui na Terra é sofrida, porque limitada, porém, a mente e o coração garantem que tudo se vincula a algo maior, que pode se tornar inatingível por estacionar nas próprias dores, ou se converter numa dimensão à qual você se aproxime eternamente, se desfazendo das dores e trocando-as por dimensões maiores e mais sofisticadas de experiências.