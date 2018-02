Das 12h53 de quinta-feira 21-7-11 até 10h57 de sexta-feira 22-7-11, horário de Brasília, a Lua que míngua em Áries está em quadratura com Vênus.

Pense que os pensamentos não se pensam sozinhos, que há um pensador interior, que é seu próprio Eu, capaz de domesticá-los e de conduzi-los ao destino desejado.

Porém, saiba que esta atitude representa o desafio maior que nossa humanidade deve enfrentar, o domínio da mente.

A deixa do destino para encararmos este destino glorioso de domínio mental é o que acontece agora, durante este período, experimentando todos o inferno de dilemas que nos conduzem a verdadeiros becos sem saída na mente.

O esgotamento produzido por esses dilemas não é necessariamente um castigo, apesar das aparências, é o limite que, quando aproveitado, faz surgir de dentro de nossos corações a firme vontade de tomar as rédeas da mente em nossas mãos e nos transformar em vitoriosas almas que conduzem com mestria a própria mente ao destino criativo original.

Esse destino pode parecer tão distante que se prefigure inatingível, porém, todos caminhamos nessa direção e a Vida, como vocês devem supor, não se importa com tempo, tem toda a eternidade à disposição para as coisas acontecerem de acordo com o Plano Mestre.

Enfrente agora seus dilemas e veja nesses a oportunidade de você encarar o maior desafio de todos, o domínio da mente.

Próximo boletim será publicado às 10h57 de 22/7/11