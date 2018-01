Das 3h47 de quinta-feira 19-1-12 até 8h41 de sexta-feira 20-1-12, horário de verão de Brasília, a Lua que míngua em Sagitário está em quadratura com Marte. No mesmo período, Sol e Saturno estão em quadratura.

É fácil se dispersar, a própria mente emotiva de nossa humanidade funciona de forma dispersa, se interessando por tudo e se identificando com os objetos/sujeitos do seu prazer e repulsa. Sim, não pense você que a mente emotiva tem capacidade de discriminação, tudo que causa repulsa em você encontra identidade em sua mente, senão não poderia causar repulsa.

Ai! Que cuidado temos de ter com nossos pensamentos, pois se algo ou alguém nos causa repulsa, a mente o identifica e interioriza e a partir de então parte de nós mesmos passa a ter as qualidades/vícios do objeto/sujeito de nossa repulsa.

Por isso em todas as religiões e métodos de libertação espiritual se faz tanto ênfase no controle mental e na purificação, para que nós não sejamos escravos de nossa mente, almas dispersas que não conseguem aproveitar o tempo devidamente.

Tudo isso exposto até aqui não é nada além da normalidade, mas que você não deve considerar insuperável.

A mente é dominável e deve ser dominada, você não deve ser uma alma escrava de sua dispersão, mas preservar a concentração nas tarefas importantes e evitar o tempo inteiro sair do rumo.

Este é um momento em que tudo pressiona nossa humanidade para avançar no árduo trabalho de domínio mental.

Essa mente emotiva parece um tropel de cavalos desbocados, mas pode ser conduzida a bom destino por meio da força de vontade.

Agora é o momento de você treinar essa sagrada tarefa!

Próximo boletim será publicado às 8h41 de 20/1/12