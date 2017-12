Domingo e além

Às 6h35 de domingo 8-12-13 a Lua ingressou em Peixes para completar sua fase quarto crescente em conjunção com Netuno, quadratura com Mercúrio e trígono com Saturno até 13h53, horário de verão de Brasília.

Dizem que o João de Barro não trabalha aos domingos, mas como ele poderia saber quando é domingo se os dias da semana são inventos humanos, não há nesses correspondência alguma com movimentos estelares ou forças da natureza?

Essa história parece mais uma dessas lendas que de tanto ser repetidas são assumidas como verdades absolutas. De todo modo, seria lindo descobrir que o João de Barro suspende suas atividades aos domingos e, também, descobrir o que será que ele faz aos domingos?

O que faz nossa humanidade aos domingos?

São dias especiais, independente da religião que o humano professar, porque o que torna estes dias especiais é o som, é tudo mais calmo, é tudo mais quieto, é tudo mais sereno.

Porém, como o céu não parece se importar muito com o que nossa humanidade inventa por aqui, hoje, por exemplo, deu para transgredir essa regra dominical tradicional e injetar ânimo suficiente para quem por ventura trabalhar, encontrar nisso uma situação privilegiada, com mais combustível e disposição.

Porém, se você não tiver trabalho algum para desempenhar, pode sentir-se com boa disposição igualmente e em pouco tempo solucionar esses problemas domésticos para os quais nunca parece haver tempo para atender.

E se isso fosse pouco, você também pode dedicar este período para planejar suas atividades durante esta semana e, por que não? projetar também as atividades para o ano que vem.

A primeira parte da segunda-feira será a mais beneficiada, pois já estando no início oficial de “semana útil”, nessa você pode adiantar expediente e resolver muitos assuntos ao mesmo tempo.