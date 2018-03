Às 11h16 de sábado 15-10-11, horário de Brasília, a Lua que míngua ingressou em Gêmeos e permanece em sextil com Urano e quincunce com Mercúrio, Plutão e Vênus até 5h54 de domingo 16-10-11, horário de verão de Brasília.

Você não precisa distorcer nada para exercer sua vontade, uma atitude assim seria, na prática, duvidar de sua capacidade de conduzir a realidade de acordo com seus planos.

Se por acaso as pessoas que fazem parte da realidade representarem obstáculos ou se você tem com elas compromissos que limitam a vontade que gostaria de exercer durante este período, então evite-as ou aproveite a oportunidade para tornar tudo mais claro e coerente.

Isso será infinitamente melhor do que sair por aí distorcendo a realidade na tentativa de garantir uma brecha para você fazer, afinal, o que lhe dê na telha.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A distorção da realidade, que tem na mentira seu mais eficiente instrumento, sempre parecerá um exercício bem sucedido, mas ao longo do tempo você verá sua alma mais e mais enredada numa teia ainda mais limitante do que a realidade original que pareceria ter motivado a distorção, e que você executou em nome de superar as limitações.

Distorça agora e se contorça depois! Assim é a lei inexorável do destino.

Porém, se você aprecia as complicações, então desfrute deste momento que lhe proverá com todas as razões para se complicar e, claro, incluir outras pessoas em sua própria e particular complicação.

Além do quê, como se não houvesse suficiente distorção e complicação empreendidas pessoalmente, ainda por cima temos a distorção oficial do tempo que se chama horário de verão, que roubará de você uma hora durante este período e que quando a devolver não será mais a mesma, ela terá se perdido na areia do tempo.

Próximo boletim será publicado às 5h54 de 16/10/11