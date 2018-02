Às 19h05 de sábado 30-6-12 a Lua que cresce ingressou em Sagitário e está em quadratura com Netuno, oposição a Júpiter, trígono com Mercúrio, oposição a Vênus e trígono com Urano até 8h52 de domingo 1-7-12, horário de Brasília.

Noite propícia aos baladeiros sedentos de novidades e excitações, que não buscam nada além disso.

Divertir-se é dispersão, falta de foco sem que isso provoque culpa ao reconhecer que não se faz nada além de satisfazer pequenas ou grandes excitações egoístas.

Atenção! Não há nenhuma crítica embutida nestas palavras, é uma descrição filosófica do que é divertir-se, assunto que é de pleno direito de nossa humanidade, partindo do princípio que por desconhecimento de algo superior ao qual prestar serviço, precisa ela se dispersar sem culpa nem remorso de tempos em tempos para vivenciar uma satisfação que sabe merecer, e que procura onde seu parco entendimento da vida consegue chegar.

Por isso, sem culpa nem remorso, à diversão!

Quanto mais lugares você visitar, melhor! Quanto mais gente você cumprimentar, melhor! Noite de festas agitadas e de gente disposta a tudo para se divertir!

E quem por acaso não estiver no clima, ou porque não é da turma disso ou mesmo porque sendo dessa turma não sente inclinação, haverá diversão mais tranquila também disponível, engatilhando longas e interessantes conversas sobre de tudo um pouco sem aprofundar-se em nada. E se isso não servir, sempre haverá a televisão com o sagrado controle remoto que permite pular de canal em canal sem eira nem beira.

Próximo boletim será publicado às 8h52 de 1/7/12