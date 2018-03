Das 23h16 de quinta-feira 31-1-13 até 23h04 de 1-2-13, horário de verão de Brasília, a Lua que míngua em Libra está em trígono com Mercúrio.

E depois da repetição vem o dinamismo, porque há coisas da vida que são maiores do que a capacidade de nossa humanidade represá-las.

Ainda que as pessoas se encerrem em repetições que desempenham como que coreografadas e que se ajudem mutuamente a nunca saírem do lugar dessa repetição, mesmo assim a vida possui um dinamismo que lhe é inerente e que, em momentos como este, se aplica a tudo e a todos, brindando com surpresas e perspectivas que, no mínimo, atiçam a curiosidade e, com a consciência capturada pela curiosidade, encontra uma forma de ir além da mera repetição, se atrevendo a, pelo menos, experimentar algo diferente.

Ser bem ou mal sucedidos nessa empreitada de satisfazer a curiosidade é totalmente irrelevante, o único que interessa é superar a repetição.

O dinamismo é aquele petelequinho dado ao braço do toca-discos para que a agulha supere o risco que a fazia repetir constantemente o mesmo pedaço da música.

A vida fornece algumas surpresinhas que funcionam exatamente iguais ao petelequinho.

Se você as aproveita ou não, aí já é com você e o valor que você der à sua sagrada capacidade de escolher livremente.

Livremente você se meteu na repetição, livremente terá de sair dessa.