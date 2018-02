Dinâmica e Expansão

Das 5h49 de sábado 8-9-12 até 8h de domingo 9-9-12, horário de Brasília, a Lua atinge a fase quarto minguante em Gêmeos em conjunção com Júpiter e trígono com Saturno. No mesmo período, Mercúrio e Júpiter estão em quadratura.

Visite todas as pessoas que faz tempo você deseja encontrar, mas nunca sobra tempo para isso.

Encare também, ou substituindo a sugestão anterior, todas as pequenas tarefas domésticas que ficaram pendentes para você resolver.

Enfim, a SINCRONIA está propícia para assumir a dianteira e resolver tudo que ficou no fundo da gaveta esperando pela sua boa vontade. Agora, só falta você SINCRONIZAR.

E se do seu ponto de vista não houver quem visitar nem tampouco tarefa alguma pendente, então sinta o espírito da liberdade fluir através de sua presença e se dedique a puxar assunto com pessoas desconhecidas por aí, pois será possível estabelecer novas conexões, um exercício que tem, potencialmente, a capacidade de criar novidades. E quem não gosta de novidades? (os espíritos recalcitrantes não gostam)

Ainda que este período termine sem você ter realizado alto interessante, nem tampouco encontrado alguém que valha a pena, pelo menos aprecie e aproveite a dinâmica que circula à solta por aí, mais valerá ter se dispersado do que ter ficado imóvel num canto observando o movimento do mundo, mas não participando disso.