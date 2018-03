Digerindo as verdades

Das 20h04 de domingo 6-1-13 até 9h32 de segunda-feira 7-1-13, horário de verão de Brasília, a Lua que míngua em Escorpião está em sextil com Plutão e Mercúrio, conjunção com Saturno e sextil com Sol. No mesmo período, Mercúrio e Saturno em sextil.

E agora… digerir as verdades enfrentadas durante o período anterior!

Libertar-se é preciso, mas uma tarefa difícil, diga-se nada de passagem, mas diretamente na cara da alma.

Por isso, tome este momento para digerir devidamente todas as verdades que surgiram, ou por ventura ou por efeito de sua própria vontade, que se atreveu a desengasgar tudo que estava atravessado há tempo demais.

Vem aí uma semana nada fácil, e o ano nem está começando direito ainda!

Por isso, descanse agora tudo que você não tenha descansado durante o final de semana.

Descanse bastante, mas apesar de, talvez, sua alma estiver moída de tanto ouvir ou presenciar verdades, considere essa sensação sendo semelhante às dores musculares depois de uma longa sessão de exercícios. Os músculos doem, mas ao mesmo tempo há um bem-estar percorrendo cada fibra do corpo.

As verdades podem ter sido duras e retesado as fibras mais íntimas da alma, mas as dores agora sentidas como efeito dessa tensão são agradáveis, prenunciam melhores movimentos.