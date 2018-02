Das 4h34 de sexta-feira 20-7-12 até 2h19 de sábado 21-7-12, horário de Brasília, a Lua Nova de Leão está em sextil com Vênus e Saturno.

Até quando vai ficar culpando o mundo por nada sair do lugar?

A mesma energia gasta nessa argumentação poderia ser enviada às mãos e essas servirem de instrumento para amassar com a argila do mundo e uma pitada de sonhos o resultado infalível de seus atos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ai! Como tudo é difícil e duro! Sim! E daí! Pensou que viver seria um eterno cruzeiro de férias? Sugiro rever a posição, pois se esse cruzeiro durasse mais do que um breve momento, você passaria a abominá-lo, já que a energia combinada aos seus sonhos clamaria por realização, e você estaria distante das condições propícias.

Descansar é ótimo quando merecido, e só. Enquanto isso, trabalhar, trabalhar, trabalhar, trabalhar, trabalhar e ainda trabalhar mais um pouco, para depois retomar o trabalho em cima do trabalho. Que a recompensa seja o trabalho em si!

Lhe asseguro que nesse ritmo não vai sobrar tempo para você se pensar uma vítima dos erros alheios, nem tampouco vai sobrar fôlego para acusar outrem, sua alma estará muito ocupada com a tarefa de realizar sonhos e nem vai se importar com outras questiúnculas.

Porém, se a alma não estiver consagrada ao que interessa, realizar sonhos, as questiúnculas se tornarão inflacionadas e ocuparão o tempo do trabalho e, com o passar dos anos, você, sem perceber, terá se transformado numa pessoa banal e superficial e ainda por cima pensará que o mundo critica você sem razão, lhe produzindo problemas quando a única coisa que você quer é descansar, descansar e descansar, pois você, na sua santa e banal ingenuidade, culpará o mundo por nada sair do lugar.

Próximo boletim será publicado às 2h19 de 21/7/12