Detalhes protagonistas

Às 3h24 de quinta-feira 8-5-14 a Lua que cresce ingressou em Virgem e está em quadratura com Mercúrio, oposição a Netuno, trígono com Plutão, sextil com Júpiter, trígono com Sol e sextil com Saturno até 19h08 de sexta-feira 9-5-14, horário de Brasília.

Você não queria, mas no meio de um assunto importante, em vez de se concentrar no tema acaba lhe chamando mais a atenção um quadro que está torto e o tempo inteiro sua mente fica tendo de resolver a equação de querer endireitar o quadro, mas essa atitude não seria adequada, pois o que está em andamento é infinitamente mais importante e ficaria evidente que você não está prestando a devida atenção.

E não está mesmo! Sua mente teima em dar mais valor ao quadro fora de prumo.

Talvez isso não lhe aconteça numa reunião, talvez não seja um quadro fora de prumo, mas uma manchinha na parede, a ponta de um tapete virada, detalhes que deveriam ser sem importância, mas que repentinamente passam de parte do cenário a protagonistas da história.

Este é o momento em que os detalhes se transformam em protagonistas.

Pesadelo das almas obsessivas, que vivem essa dinâmica o tempo inteiro, o assunto pode ser motivo de boas risadas também.

Você se depara com o que está fora do lugar, sua mente se dispersa do que deveria prestar atenção, você briga com sua própria mente, mas ela é mais forte do que sua vontade. No fim, você bate o pé e vence, um sabor de vitória no meio da confusão. Não é nada, não é nada, não é nada!

Afinal, é o mesmo sabor de vitória que tínhamos quando crianças e nos propúnhamos chegar à esquina antes do que um pedestre qualquer, apostando uma corrida da qual só nós sabíamos de sua existência.