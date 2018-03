Destrua as ilusões

Das 16h10 de sexta-feira 4-1-13 até 21h14 de sábado 5-1-13, horário de verão de Brasília, a Lua completa sua fase quarto minguante em Libra, em sextil com Vênus.

Faça minguar definitivamente suas ilusões a respeito de tudo, mas especialmente a respeito da pessoa que mais interessa a você cativar e manter ao seu lado.

É fatal, nós humanos nos relacionamos, essa pode ser tratada como uma certeza tão absoluta como a de que um dia morreremos, a qual, para Kierkegaard, seria a única verdadeira certeza. Discordo, tão certo quanto a morte é que os humanos nos relacionemos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Porém, tão certo quanto isso é também que nos iludimos muito a respeito das pessoas com que nos relacionamos, talvez porque cultivamos ilusões a respeito de nós mesmos também.

Chega o dia, no entanto, em que se torna oportuno ir além das fantasias e começar a pisar em terreno mais realista, mas não para diminuir o impacto das emoções e nos tornar pragmáticos. Pelo contrário, ir além das ilusões consiste em destruir as fantasias para nos emocionarmos intensamente com o que de verdadeiro existe em nós e nas pessoas que aproveitamos para que nos acompanhem nessa estrada longa, sinuosa e surpreendente que é existir entre o céu e a terra.