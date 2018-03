Das 14h34 de terça-feira 18-12-12 até 3h20 de quinta-feira 20-12-12, horário de verão de Brasília, a Lua de Peixes completa sua fase quarto crescente em quadratura com Júpiter e Mercúrio. No mesmo período, Vênus e Urano estão em trígono.

Aos entusiasmados com a idéia de haver uma data profetizada para nossa humanidade ingressar no paraíso da consciência e ver com seus próprios olhos, de forma coletiva, o que até agora foram apenas suspeitas, sinto informar que isso não vai rolar, pois ao mundo superior se chega por mérito e não pressionados por forças que não compreendemos e perante as quais nos avassalaríamos ao fazer contato sem estarmos preparados para o evento.

Por isso, sugiro preparar logo a consciência para que no final de semana se continue a vida de esforço intencional e, assim, que o Fim do Mundo não seja mais uma esperança ingênua de melhoria enfiada goela abaixo de nossa humanidade, mas um processo Iniciático constante mediante o qual cada um de nós, e o somatório de todos, irradie de forma crescente, constante e sustentada a melhor influência possível.

Afinal, o destino não é o que nos acontece, mas a forma com que nós acontecemos.

E Astrologia não é o estudo da influência que os astros exercem sobre nós, mas a influência que nós, como integrantes do Cosmo, seríamos capazes de irradiar, caso escolhêssemos elevar nossa consciência na direção das causas que colocam o Universo inteiro em funcionamento.