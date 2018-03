Às 7h02 de sábado 12-1-13 a Lua Nova ingressou em Aquário e está em sextil com Urano, trígono com Júpiter e quadratura com Saturno até 23h58, horário de verão de Brasília.

Conviver é o destino irrevogável de nossa humanidade, e não apenas para se tolerar mutuamente, mas principalmente para que dessa convivência se desenvolva um apreço pela partilha, pela colaboração mutua, pela cooperação.

Dito assim, parece mais um episódio do discurso entusiasta da Nova Era, porém, há uma diferença, não há aqui a ilusão de que isso possa se estabilizar de imediato em todo o planeta.

Cada passo será um passo e, no tempo transcorrido em muitas gerações pela frente, um dia chegaremos lá e nossa humanidade terá aprendido a lição, substituindo a competição pela cooperação.

Enquanto isso, são os passos pequenos que nós damos os que conduzirão a esse destino irrevogável.

Portanto, mesmo que você não aprecie muito a companhia de tais ou quais pessoas, conceder temporariamente um pouco de espaço a elas será propício, mas provavelmente você não terá de passar por esse constrangimento neste período, que é auspicioso para as pessoas se encontrarem e celebrarem a intensa vibração que circula através delas.

Por mais que nós muitas vezes critiquemos as pessoas que se aglomeram em tumultos e não entendamos a razão de isso se tornar hábito, o “algo maior” é perceptível nesse tipo de acontecimentos, talvez não no sentido da elevação filosófica, mas há uma intensidade circulando nesses momentos que de outra maneira seria imperceptível.