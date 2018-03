Das 5h59 de quarta-feira 2-1-13 até 10h16 de quinta-feira 3-1-13, horário de verão de Brasília, a Lua que míngua em Virgem está em trígono com Plutão, sextil com Saturno e quadratura com Vênus.

De volta à normalidade!

Agora é você, sua vida, relacionamentos e a eternidade infinita que fornece a trama para você tecer seu próprio destino da melhor forma possível.

Talvez sua alma sensível seja tomada pela sensação, velha e conhecida, de que o atual estado de coisas seja muito pouco em relação a tudo que foi sonhado outrora. Nada de desânimo perante essa visão! Ou se você desanimar, imponha sua vontade para não permanecer tempo demais nesse estado mental.

Se o que você conquistou é pouco ou se as coisas não saíram como planejadas, renove o contrato com seu próprio destino, renegocie prazos e condições, reconhecendo suas dívidas, seus erros, mas também seus acertos. A partir desse momento, abençoe tudo, abençoe o que agradar a você, mas também abençoe tudo que desagradar, pois nessas condições detestáveis esgueira a energia que você precisa para continuar sua luta em nome de todos esses sonhos que ficaram para trás sem realização.

E se os dilemas começarem a carcomer o entusiasmo gerado por este momento, abençoe também suas dúvidas, dê graças por tudo, graças à vida, graças a cada momento e, principalmente, agradeça os momentos que você ainda não viveu.