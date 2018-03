Dê o seu melhor

23-9-11 – sexta-feira – Das 8h24 até 17h49, horário de Brasília, a Lua que míngua em Leão está em quadratura com Júpiter e sextil com Vênus.

Este é um período propício para você observar seu desempenho em todas as atividades que envolvam sua participação e, assim, se dispor com boa vontade a dar seu melhor, independente das circunstâncias.

Dar o seu melhor implica não se poupar nem tampouco achar que se o mundo é mesquinho a maior parte do tempo que isso seja um convite para você mimetizá-lo e reproduzir esse mesmo teor de atitude.

Pelo contrário, se o mundo for mesquinho e baixo com você, que sua presença marque o contraponto a essa onda, demonstrando na prática que se pode ser digno e elevado quanto maior for o apelo para isso ser desconsiderado.

Próximo boletim será publicado às 17h49 de 23/9/11