Das intenções à prática

Às 10h23 de quinta-feira 31-10-13 a Lua que míngua ingressou em Libra e está em quadratura com Plutão e oposição a Urano e sextil com Vênus até 10h48 de sábado 2-11-31, horário de verão de Brasília. No mesmo período, Urano e Plutão em quadratura, Sol e Mercúrio em conjunção.

Da carta de intenções à prática.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Tudo que defendes, todas as argumentações que arvoras, todas as críticas que endereças, todos os ideais que inflamam teu coração, tudo isso, Tu sabes, em grande parte é uma extensa carta de intenções, repetes e repetes frases de grande e profundo sentido, mas tuas ações ainda estão muito distantes, essas não são o fiel reflexo do que idealizas.

Idealizar é o primeiro passo, seria incongruente demais rejeitar o idealismo só porque tuas ações não conseguem se elevar a esse patamar. Nada disso! Sustenta o idealismo, mas também percebe que o momento histórico de planeta em que habitas, tua casa, está em franco processo de aproximar a teoria da prática.

Tua alma há de ser, na prática, agente dessa transformação, se esforçando todos os dias, a cada solitário instante, para que o idealismo encontre em tua prática uma maneira de se manifestar.

Num primeiro momento te encontrarás nessa prática, isso te dará entusiasmo.

No segundo momento, a inércia dos teus hábitos e vícios sobrelevará o entusiasmo inicial. Então começará o verdadeiro trabalho, o empenho de sustentar uma prática que substitua os hábitos e vícios até criares uma nova identidade.

Dessa forma, te converterás num adulto que não seja apenas o resultado da educação nem da influência das circunstâncias, te converterás num adulto que criou uma identidade própria.

O somatório de todos os seres humanos que assim fizerem é a esperança do mundo com que todos sonhamos, e tão pouco praticamos.