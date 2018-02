Das 20h33 de sábado 10-11-12 até 3h14 de segunda-feira 13-11-12, horário de verão de Brasília, a Lua que míngua em Libra está em trígono com Júpiter, conjunção com Vênus e sextil com Marte.

Neste momento, dar certo ou dar errado vai depender principalmente da qualidade de pessoas com que você se relaciona.

Pessoas que incentivem o entusiasmo e ajudem você a concentrá-lo em objetivos nobres e elevados serão qualificadas para compartilharem com você esta parte do caminho, pois, mesmo que disso não saibam e ajam por puro impulso, todas farão uma contribuição positiva para que o bem comum seja destacado.

Pessoas desqualificadas são as que falarão pelos cotovelos sem dizer absolutamente nada que valha a pena ouvir e que, agregando número a um montão que parece estar reunido e se relacionando, promovam imprudência e excessos tolos, dissipando a preciosa energia de vida.

Dar certo ou dar errado vai, então, depender exclusivamente da qualidade das pessoas que você permitir ficar com você a maior parte deste momento.

Também observe sua própria alma, determinando que nível de qualidade você irradia aos relacionamentos.