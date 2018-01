Dá certo mesmo dando errado

19-2-13 – terça-feira – Das 8h39 até 15h49, horário de Brasília, a Lua que cresce em Gêmeos está em trígono com Vênus.

E no fim tudo dá mais ou menos certo, e se ainda não é assim é porque você não chegou ao fim. Eis o espírito panglossiano de nossa humanidade, que concatena fins, meios e inícios em seu constante evoluir pela existência dos fenômenos, à frente de sua mente, que avança fazendo revoluções em blocos, como uma escola de samba virtual, subjetiva.

As coisas necessariamente dão certo, mesmo quando dão errado. Por que? Ora! Porque o milagre da materialização das idéias é o sucesso da empreitada.

E se não foram suas melhores idéias as que se materializaram, bem, aí reside seu problema, a constante equação matemática que sua alma terá de continuar fazendo para compreender seu alcance e agir dentro desse, navegando e se deixando navegar quando as condições forem muito maiores do que sua capacidade momentânea de comandá-las.

Aceite tudo que for pertinente ao seu caminho, tudo que, a despeito de você querer que seja diferente continua igual, aceite tudo, pois da aceitação surgirá a força de transformação que a oposição não apenas não alcançava, como também parecia fazer o trabalho oposto.